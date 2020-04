Reggiana, Quintavalli: "Solo il campo può decidere il destino di un campionato. Non la fortuna"

Luca Quintavalli presidente della Reggiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport in merito alla stagione in corso e alle possibilità che riprenda: “Gli esiti di classifica di un campionato professionistico e di una stagione intera, se non giocabile per cause di forza maggiore e quindi definibile nella sua forma più certa cioè quella del campo, penso che non possano essere attribuiti alla “Dea bendata”. Accettare un sorteggio precluderebbe a prescindere qualsiasi volontà di analizzare quanto ottenuto sul campo. C'è la ferma posizione del Club che rappresento di massima prelazione alla sicurezza sanitaria che detterà i crismi di ripartenza o di definitiva sospensione. Ribadisco: la salute davanti a tutto. Questo tuttavia non preclude un altro concetto e principio, della giustizia e del merito sportivo. Se si dovrà giocare, nella sicurezza sanitaria e previo delibere Ministeriali, giocheremo per ottenere dal campo quello per cui ogni Club ha da sempre lottato”.