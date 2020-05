Reggiana, Radrezza: "Vicenza a +6. Il nostro campionato è ancora aperto"

Lunga intervista a pagina 28 del Corriere dello Sport per Igor Adrezza, attaccante della Reggiana. Il calciatore degli emiliani si è espresso sulla possibile ripartenza del campionato di Serie C: "Egoisticamente parlando, mi auguro che la stagione possa riprendere ma in C i protocolli sanitari rendono tutto più difficile. Noi siamo in lizza per la promozione, anche rispetto ai gironi A e C dove ci sono vantaggi superiori. A undici partite dalla fine, a 6 punti dal Vicenza e con lo scontro diretto da giocare in casa, il nostro campionato è aperto. La classifica ci vede secondi, ora aspettiamo le decisioni. Io spero ancora nei playoff".