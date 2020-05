Reggiana, Rozzio: "I punti dicono che siamo la miglior seconda: ripescaggio giusto"

Ai microfoni di tuttoreggiana.com, è intervenuto il difensore della Reggiana Paolo Rozzio. Lunga intervista quella della bandiera granata, ma è chiaro che il nocciolo della questione è legato alla possibile ripresa dei campionati: "Si sperava che col passare dei giorni, la situazione diventasse più chiara, invece ogni giorno ne viene fuori una. C'è chi vuole riprendere e chi vuole chiudere il campionato. Ognuno parla secondo i propri interessi. Noi calciatori vorremmo tornare a giocare: in questo modo la macchina del calcio potrebbe riattivarsi anche dal punto di vista economico. Del resto i calciatori hanno un contratto ed è giusto che facciano i loro calcoli. A ogni modo, ci sono squadre come il Vicenza che vorrebbero chiudere il campionato e altre come noi o il Bari, che vorrebbero quanto meno cercare di finirlo e giocarsela sul campo, indipendentemente dal discorso ripescaggi. Terminare qui il campionato sarebbe un vero peccato. Tuttavia mi rendo conto che qualsiasi decisione che verrà presa non renderà contenti tutti".

Andando alla questione ripescaggi: "Indubbiamente ci fa gola, ma non perché ci chiamiamo Reggiana, semplicemente perché i punti dicono che siamo la migliore seconda. Quindi sarebbe un ripescaggio meritato. Già ero fiducioso l'anno scorso per il ripescaggio dalla Serie D alla C, quando non tutti ci credevano. Quest'anno che siamo la miglior seconda, non vedo perché non possa accadere. Io penso positivo per come sono fatto, ma cerco anche di non illudermi. Se non dovessimo essere ripescati, vorrà dire che ripartiremo dalla Serie C e cercheremo di fare un altro grande campionato come abbiamo fatto quest'anno, puntando alla Serie B sul campo".