Reggiana-Scappini, la carica dei... 100: anni del club, reti del bomber

Tra i colpi big dell'estate in Serie C, c'era sicuramente stato Stefano Scappini: un colpo da maestro del Ds Tosi, che aveva assicurato alla sua Reggiana (fresca di ripescaggio tra i pro) l'attaccante, con alle spalle importanti presenze anche in Serie B. Ovviamente non solo Scappini, la formazione granata ha allestito una rosa che lascia presagire i progetti anche a lungo termine del club.

Il compleanno del club - Il grande ritorno della Reggiana tra i pro è arrivato proprio l'anno del Centenario, con il compleanno che cadeva proprio nel giorno del turno infrasettimanale di C. Dopo la presentazione delle maglie nella serata di martedì, evento che ha dato il via a una serie di iniziative legate proprio ai 100 anni del club, la squadra di Alvini è scesa in campo ieri sera, contro il Carpi: 2-0 il finale, a segno Marchi e Scappini. Ottimo modo per farsi gli auguri.

Le reti del bomber - Ma 100 non sono stati solo gli anni compiuti dalla società emiliana. Come detto, a segno è andato anche Scappini, che ha tagliato un personalissimo traguardo: quota 100 gol. Non poteva esserci serata migliore per centrarlo.