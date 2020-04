Reggiana, Scappini: "Non va giù stare a -6 dalla vetta con primo posto in discussione"

Come riferisce tuttoreggiana.com, in casa Reggiana è stato l'attaccante Stefano Scappini a fare il punto della situazione: "Noi giocatori siamo tutti in trepidazione perché vogliamo tornare in campo, c'è grande voglia di finire il percorso importante che abbiamo creato quest'anno. Non ci va giù il fatto di essere a soli 6 punti dalla vetta con il primo posto ancora in discussione, poi un eventuale sorteggio per la promozione dove possono partecipare anche squadre che hanno fatto 30 punti in meno di noi sarebbe assurdo. Credo proprio che questa proposta sarà bocciata. La nostra speranza è quella di proseguire il campionato, sarebbe un peccato terminare così l'annata".

Sulle tempistiche: "Limportante è tornare in campo. Se si iniziasse a giocare anche a fine giugno, per esempio, per me andrebbe benissimo, non ho problemi a giocare in estate. In questo caso si azzererebbe tutto: sarebbe un nuovo campionato dove anche le ultime in classifica potrebbero dire la loro e la squadra che si farà trovare più pronta sul piano mentale avrà la meglio".