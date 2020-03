Reggiana, Scappini: "Più la sosta si allunga e più difficile diventa recuperare le partite"

L'attaccante della Reggiana Stefano Scappini ha espresso il proprio commento sulla situazione in Italia nel corso di un'intervista alla Gazzetta di Reggio: "Più la sosta si allunga e più difficile diventa recuperare le partite. Si può pensare a dei playoff ridotti, anche se capisco che cambiare le regole in corsa potrebbe non essere gradito a chi arriva sesto e si ritrova fuori dai giochi. Per me è importante tornare in campo, se serve gioco anche ad agosto".