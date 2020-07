Reggiana, Spanò e l'addio al calcio giocato. La Lega Pro: "Scelta di vita e di valori"

Ha fatto quest'oggi scalpore l'addio al calcio giocato di Alessandro Spanò, capitano della Reggiana che, dopo la promozione in B, ha deciso di intraprendere altre strade. Anche la Lega Pro, attraverso i suoi canali ufficiali, ha voluto sottolineare il gesto del classe '94: "Alessandro Spanò, capitano della Reggiana promossa in Serie B e neolaureato, lascia il calcio a 26 anni per proseguire gli studi.

Una scelta diversa, di vita e di valori che possono uscire dal campo. Anche all'apice della carriera.

In bocca al lupo Alessandro".