Reggiana, Spanò: "Finale giusta per tanti motivi. Kargbo? Può avere una carriera importante"

Anche il capitano della Reggiana Alessandro Spanò ha parlato ai microfoni di Raisport in vista della finale di domani contro il Bari: “Contro il Novara abbiamo ritrovato quella condizione che ci era mancata contro il Potenza e ci siamo conquistati in modo più che giusto la finale che avevamo iniziato a preparare da qualche mese. Credo che questa sia il giusto epilogo per tanti motivi. La prima è per quello che queste due società hanno passato l'estate scorsa. C'è stata grande progettualità da entrambe le parti e grande voglia di tornare in una categoria che entrambe le squadre meritano. Anche per come si sono svolti gli eventi durante la pausa, sono state due società che hanno creduto fortemente nel portare avanti il percorso intrapreso e completarlo. Mi sembra più che giusto siano Reggiana e Bari a giocarsela. Carpi? I miei pensieri sono stati quelli di tutta la squadra, sono state giornate confusionarie con tante notizie contrastanti. L'unica speranza era che potessimo determinare noi la nostra sorte e non che fosse determinata da qualcun altro e così è stato. Non ci siamo fatti condizionare dagli eventi, ci siamo preparati fisicamente e mentalmente anche durante il lockdown e stiamo dimostrando che siamo arrivati pronti a questo appuntamento. - continua Spanò come riporta Tuttoc.com parlando di Kargbo - È un ragazzo giovane, disponibile ed umile. Alla sua età sono caratteristiche fondamentali per fare una carriera importante, come gli auguro di fare. Si è sempre messo a disposizione del mister e dei compagni. Ha tanta voglia di migliorarsi, come tanti altri sono sicuro che ci darà una grande mano in finale".