Reggiana, spunta il nome di Cocco per l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per sostituire il partente Samon Reider Rodriguez, che ha chiesto la risoluzione del contratto e approderà in Serie D alla corte dell’Audace Cerignola, la Reggiana sta guardando al mercato degli svincolati e avrebbe messo nel mirino Andrea Cocco, centravanti classe ‘86, lo scorso anno in forza al Padova. Lo riferiscono i colleghi de La Gazzetta dello Sport.