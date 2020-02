Reggiana, stavolta Zamparo non basta. Ma è ancora secondo posto

© foto di Uff. Stampa Reggiana

Probabilmente la Reggiana più brutta del campionato, fosse anche solo per il finale che si legge nel tabellino del match contro il Carpi: ma niente drammi, perché una gara storta - per quanto possa essere pesante - è fisiologica nell'arco di una stagione.

Anche se arriva nel momento più delicato, il classico momento nel quale non sarebbe dovuta arrivare.

Il tanto atteso match contro i biancorossi valeva il secondo posto, ancora comunque occupato dagli emiliani, che avrebbero però potuto consolidarlo lasciando dietro il Carpi con un margine più rilevante rispetto al -1 attuale o al -4 del pre gara: 51 i punti della formazione di mister Massimiliano Alvini, che ieri era partita bene sbloccando il match grazie alla rete di Luca Zamparo, ma è poi caduta con un pesante passivo di 5-1. Ragionare adesso con i "se e i ma" è inutile, il vantaggio che avrebbe potuto esserci dal terzo posto non c'è, ma la squadra, come dichiarato nel post partita da Paolo Rozzio, ha avuto l'ordine di guardare avanti.

E l'aver riconosciuto gli errori, oltre alla superiorità atletica e tattica mostrata in quel frangente dall'avversario, è sicuramente il giusto primo passo.

Il "guardare avanti", adesso, significa attendere lunedì, giorno nel quale la Regia affronterà l'Arzignano. Una lunga settimana che servirà di sicuro a eliminare le scorie negative, per concentrarsi maggiormente su un avversario che non deve trarre in inganno vista la posizione di classifica.