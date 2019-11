Reggiana, stop di 10 giorni per Spanò. Poi nuovi accertamenti

Bisognerà attendere altri dieci giorni prima di capire l'entità dell'infortunio subito dal calciatore della Reggina Spanò e sapere se le prime ipotesi - rottura del legamento crociato - sono state azzeccate. In questo caso si tratterebbe del secondo grave infortunio subito dal classe '94 in meno di 24 mesi, un infortunio che lo terrebbe fuori per praticamente tutta la stagione. Questa la nota del club emiliano:

"Alessandro Spanò osserverà un periodo di riposo della durata di 10 giorni al fine di permettere la rimozione dell’edema presente all’interno del ginocchio destro. In seguito il calciatore potrà essere sottoposto a esami strumentali adeguati e visite specialistiche che permetteranno di elaborare una diagnosi precisa.

Per chiarire e definire l’attuale stato, la società intende rendere noto che solo successivamente agli accertamenti che attendono il giocatore nei prossimi giorni sarà possibile definire la situazione e un percorso terapeutico mirato al rientro dell’atleta in campo".