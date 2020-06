Reggiana, tamponi negativi per il gruppo squadra. Tosi: "Siamo in una buona condizione"

Buone notizie in casa Reggiana, con club che fa sapere che i primi due tamponi, i test sierologici e gli esami ematochimici ai quali è stato sottoposto il gruppo squadra sono risultati negativi al Covid-19.

Una squadra, quella emiliana, che è quindi ripartita carica e a pieno regime in vista dei playoff, come ha riferito il Ds Doriano Tosi a Il Resto del Carlino - edizione Reggio Emilia: "Siamo in una buona posizione, questo è vero. Però sono i playoff e ci sono tante squadre che, più o meno esplicitamente, puntano a vincere, come è giusto che sia. C' è una cosa che però rilevo: improvvisamente adesso sono tante le squadre che vogliono tornare in campo. Sarà un effetto collaterale dei protocolli sanitari.. [...] Poi, va da sé, noi volevamo terminare il campionato nella sua totalità. Questo era il nostro primo obiettivo. Abbiamo comunque portato a casa un playoff e non ci lamentiamo: non stiamo lasciando nulla di intentato. Nel senso che sia dal punto di vista psicologico, fisico, mentale, tutto quanto pensiamo possa essere utile ai ragazzi per ottenere il massimo lo stiamo mettendo in campo".