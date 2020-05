Reggiana, Tosi: "Assemblea di C non democratica. Ha parlato quasi sempre Ghirelli"

Non le manda certo a dire Doriano Tosi, ds della Reggiana, nei confronti del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Al centro del dibattito, manco a dirlo la querelle sulla quarta promozione dalla Serie C alla Serie B che ha visto il Carpi uscire dall’Assemblea di Lega come club favorito in virtù della media punti. Una decisione, questa, che ha fatto scattare l’ira del club emiliano così come quella del Bari: “Ho assistito ad assemblee di tutte le categorie, dalla A alla D, con l’introduzione del presidente e poi spazio al dibattito - spiega Tosi a La Gazzetta dello Sport -. Stavolta ha parlato quasi sempre Ghirelli e alle società non è rimasto altro da fare che votare senza potersi esprimere. Non è stata un’assemblea democratica, né corretta. Volevamo fare una dichiarazione di voto, Ghirelli ci ha detto di farla dopo le votazioni, ma se n’è dimenticato. Poi si è scusato”.