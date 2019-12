© foto di Matteo Papini/Image Sport

Intervistato da Tuttoc.com il direttore sportivo della Reggiana, grande sorpresa del Girone B, Doriano Tosi ha tracciato un bilancio della prima parte di stagione soffermandosi poi sul mercato: “Abbiamo fatto più del massimo di quanto era possibile fare, pensare il 24 luglio di riuscire a fare una squadra che facesse 38 punti nel girone d'andata è tanta roba. Abbiamo scelto di lavorare sul concetto squadra, abbiamo preso giocatori con caratteristiche adatte al nostro gioco. Il nostro allenatore è bravissimo, abbiamo cercato di assecondarlo in tutto e per tutto. I numeri e la squadra dicono che abbiamo azzeccato le scelte in estate, anche se siamo solo a metà stagione. - continua Tosi parlando delle prossime mosse - È arrivato un giovane centrocampista come Valencia, che credo sia un giocatore importante. Il nostro obiettivo ora è un attaccante perché abbiamo sempre avuto una carenza in quel ruolo. Varone e Kargbo? Il primo è stato una scelta molto molto oculata. Noi l'abbiamo preso con l'idea di essere un centrocampista di inserimento. Kargbo l'ho già cercato a Modena, ad inizio mercato quest'anno il Crotone ha rifiutato. All'ultimo giorno mi è stato proposto e l'ho portato qui. L'abbiamo trasformato, giocava da esterno e adesso è diventato un attaccante".