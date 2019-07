© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo della Reggiana Doriano Tosi intervistato da Tuttoc.com ha parlato delle prossime mosse di mercato del club emiliano partendo dalla questione portiere: “Venturi fortunatamente sta bene, anche se dopo la botta in testa ci eravamo molto preoccupati. L'unico problema è la difficoltà nel prevedere quando potrà rientrare in campo perché quando ti fai male al capo ci sono tante variabili da tenere in considerazione. Non volevamo tesserare due portieri di livello, ma quando uno si fa male bisogna intervenire e non nego che ci sia una trattativa in corso con il Parma per Nardi, ma non c’è nulla di definitivo. - continua Tosi - Zamparo? Sono due operazioni legate tra di loro, se Zamparo torna subito dal Rimini al Parma, a quel punto potremmo tesserare entrambi. Le due trattative, per come la vediamo noi, sono legate”.