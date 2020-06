Reggiana, tutto è pronto per la ripresa degli allenamenti: al via giovedì 4 giugno

Novità in vista in casa Reggiana. Come noto, da tempo, il club si era attrezzato per la ripartenza degli allenamenti, adeguandosi ai protocolli sanitari vigenti, e adesso il club, attraverso una nota ufficiale, fa sapere che la ripresa dell’attività sportiva della prima squadra avrà inizio nella mattina di giovedì 4 giugno presso il centro sportivo di Cavazzoli.