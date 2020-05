Reggiana, undici tifosi condannati dopo l'invasione di campo contro la Robur dello scorso anno

La Gazzetta di Reggio riporta quest’oggi la sentenza della giustizia ordinaria in merito all’invasione di campionato che i tifosi della Reggiana hanno compiuto lo scorso anno nel match contro la Robur Siena che ha sancito l’eliminazione degli emiliani dalla corsa verso la Serie B. Il Giudice, si legge sulle pagine del quotidiano, ha assolto 8 dei 19 imputati (per 5 il fatto non sussiste, mentre per gli altri tre si trattava di fatti di lieve entità). Agli altri 11 imputati sono state comminate pene leggere con multe da 500 euro in alcuni casi sospese.