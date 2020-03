Reggiana, Varone: "Sono ottimista. Ma se riprenderà, sarà un campionato diverso"

"Quando la vita riprenderà normalmente, anche un semplice abbraccio avrà un valore superiore. Dovremo dire di più ti voglio bene. Non vedo papà, mio fratello e mia sorella: mi mancano". Così Ivan Varone, dalle colonne del Corriere dello Sport.

Il centrocampista della Reggiana è però in casa con la moglie e la figlia, "sto vivendo tutto il giorno con le donne della mia vita. Una figlia ti cambia con un sorriso una giornata pessima", può avere un minimo di serenità. Che gli consente di pensare al calcio: "Il Vicenza è forte, nel nostro girone ci sono 5-6 squadre di valore e nessuna ci ha messo sotto. Se riprenderà, sarà un campionato diverso. Con mister Alvini ci stiamo sentendo, lui s'interessa. Cura ogni particolare, è avanti. Volevo andare col mister per diventare un centrocampista universale. Il suo modo di giocare mi fa rendere al meglio. La ripresa? Lo spero. Sono ottimista di natura pur se la situazione è complicata. Intanto va sconfitto il virus".

Nota al raglio degli stipendi: "Se viene chiesto un sacrificio siamo pronti, però in Lega Pro non ci sono i milioni. Io non mi lamento, tuttavia bisogna vedere caso per caso".