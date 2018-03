Reggiana, Vecchi replica a Piazza: "Toni sbagliati. Si continui a trattare"

© foto di Simone Lorini

“Mi ha stupito molto la conferenza stampa di Piazza, sopratutto per i modi e i toni usati. I problemi non si risolvono urlando e sbattendo i pugni sul tavolo, in questo modo si sono alzati i toni quando si stava lavorando per mettere Mapei e Reggiana sedute attorno a un tavolo per discutere l'affitto dello stadio. Ho la convinzione che i granata giocheranno ancora allo stadio di Reggio Emilia”. Così il sindaco della città emiliana Luca Vecchi ha parlato ai microfoni di Telereggio a riguardo della querelle fra Reggiana e Mapei: “Confermo che non c'è chiusura da parte del gruppo di Squinzi, ma non posso essere io a chiedere lo sconto. Negli ultimi mesi ho parlato con quattro dirigenti diversi, prima Franzone, poi Magnani seguito da Philipakos e infine Rocchi, sempre volti diversi e non tutti sapevano quello che avevo detto a chi l'aveva preceduto. Piazza è una risorsa fondamentale per la Reggiana e per il suo futuro quindi penso che abbia bisogno di una dirigenza solida e credibile. - conclude Vecchi – Spero che presto si possa trovare un accordo fra i due club perché c'è un futuro da costruire e so per certo che la Mapei è disposta a trattare”.