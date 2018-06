Reggina, accordo con il Sassuolo per Franchini e Zecca

C’è il via libera del Sassuolo per il trasferimento in prestito alla Reggina del centrocampista classe 1998 Simone Franchini e dell’attaccante classe 1997 Giacomo Zecca. Una doppia operazione in prestito, un pressing andato a buon fine. Presto anche gli accordi con gli agenti, doppio colpo in arrivo per la Reggina. Lo svela Sportitalia attraverso il blog dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà.