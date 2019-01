© foto di Andrea Rosito

Subito in gol all'esordio, Alain Baclet, fiore all'occhiello del mercato invernale della Reggina, ha parlato con la stampa dopo il pareggio con il Monopoli: "L'esordio è stato emozionante - ha confessato l'attaccante francese - sapevo che Sandomenico mi avrebbe messo palla sulla testa e ho segnato: non potevo chiedere di meglio per questo esordio. E' stato un bell'impatto con la città, ho visto tanto entusiasmo. Stiamo facendo tutti bene, la squadra e la società, ora spero che contro il Catanzaro ci possa essere uno stadio pieno per vincere il derby. Ero molto legato a Cosenza, poi ho fatto una scelta, quella di venire alla Reggina. La società non mi voleva fare andare, ma volevo venire a Reggio perché conosco bene l'ambiente, conosco l'entusiasmo della piazza. Spero di fare bene qua con la Reggina. Il presidente è molto carico, noi vogliamo provare a soddisfare i desideri del presidente. Vogliamo andare ai playoff, sappiamo della penalizzazione, ma noi ci speriamo, lottiamo e poi si vedrà, tutto può succedere. Quando prendi un gol come quello, fai fatica a reagire. Invece tutti i ragazzi più esperti hanno dato una mano e siamo riusciti a pareggiare. Secondo me il risultato è giusto, il Monopoli è una buona squadra". Lo riporta tuttoreggina.com.