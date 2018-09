Reggina-Bisceglie, bocciato il Granillo. Ma il sindaco dà l'ok

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Nonostante la bocciatura da parte della Commissione di Vigilanza allo Stadio Granillo, la gara fra Reggiana e Bisceglie si giocherà regolarmente nell'impianto della città calabrese. A sbloccare la situazione, come riporta La Gazzetta dello Sport, è stato il sindaco della città Falcomatà che con un'ordinanza speciale ha aperto le porte del Granillo alla gara valida per il Girone C di Serie C.