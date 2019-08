Reggina, c'è Denis: "Andiamo a vincere, insieme"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Por el club. Por su camiseta. Por la ciudad. Por su gente. Vamos a ganar, juntos." (German Denis)

Questo è il Tweet con cui la Reggina, nella nottata, ha ufficializzato German Denis. "Per il club. Per la maglia. Per la città. Per la gente. Andiamo a vincere, insieme": queste le parole dell'attaccante.