Reggina, cessione del club: possibile frenata del gruppo Citrigno

Regna ancora l'incertezza in casa Reggina, non solo per la questione stadio ma anche, e soprattutto, per il passaggio di quote del club. Come riferisce Il Quotidiano del Sud, infatti l’interessamento del gruppo Citrigno non sembra imminente, anche perché legato ad altri investimenti a Reggio Calabria da parte del gruppo cosentino, che solo in un secondo momento si impegnerebbe con la squadra di calcio. E intanto il club amaranto deve ufficializzare la nuova fidejussione e pagare gli stipendi entro il 16 ottobre.