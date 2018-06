Reggina, Cevoli: "Non vedo l'ora di essere al timone della squadra"

L'ufficialità arriverà solo nei prossimi giorni, ma Roberto Cevoli parla già da allenatore della Reggina, un ritorno in Calabria per lui che la maglia amaranto l'ha vestita da calciatore. Ai microfoni di Tuttoreggina.it il tecnico in pectore ha parlato così della sua nuova avventura: “Ho avuto un incontro alcune settimane fa con il direttore sportivo Taibi, ci siamo confrontati e tracciate le linee guida da percorrere assieme, anche perché i matrimoni si fanno in due. Comunque ancora non sono io il comandante della nave. - continua Cevoli – La differenza rispetto al Renate è enorme, stiamo parlando di due realtà completamente diverse e, senza nulla togliere a Renate, non c'è paragone fra le due piazze. Comunque, la società brianzola nella sua dimensione può ritenersi un’isola felice con i suoi 7 anni in serie C. Conseguiti nella bellissima annata dei successi importanti eliminando in coppa Italia squadre come Siracusa ed Empoli ed estromessi dalla Spal, mentre in campionato finiti settimi in classifica ed usciti al primo turno dei playoff contro il Bassano”.