Reggina, Cevoli: "Siamo stati condannati dagli episodi"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Non si accontenta il tecnico della Reggina Roberto Cevoli, dopo il pirotecnico 3-3 nel match di Coppa Italia Serie C contro il Siracusa: "Volevamo vincere perché era l’unico risultato utile e invece, non è andata bene. Alla fine del primo tempo mi sono sentito soddisfatto della prestazione, forse anche dopo i primi minuti della ripresa ma alcune amnesie sono arrivate inaspettate sul più bello della gara e ci hanno penalizzato. Direi che alcuni episodi hanno caratterizzato la partita e ci hanno condannati. Noi nel primo tempo avremmo potuto segnare di più. Nella ripresa ci siamo abbassati troppo subendo l’iniziativa dei siciliani, sono contento però, che a segnare siano stati i tre attaccanti. Ci siamo smarriti a metà ripresa, poi abbiamo reagito nel finale e questo è stato un altro segnale positivo. Ci da fiducia, non ci resta che continuare a lavorare inserendo i nuovi".