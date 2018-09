Reggina, Cevoli: "Situazione assurda. Solo qui i ricorsi non finiscono mai"

Il tecnico della Reggina Roberto Cevoli intervenuto a Casa Reggina ha parlato del momento che sta attraversando il calcio in Italia: “Questa situazione è assurda, solo da noi ci sono ricorsi che non finiscono mai e non si riesce a capire quando si deve giocare visto che alcune squadre ancora non hanno iniziato a farlo. Ho letto che Lopez, l'allenatore della Viterbese, ha chiesto di poter giocare perché non ne possono più di stare fermi. - continua Cevoli come riporta Tuttoc.com - Dipendiamo però dai vertici, non possiamo decidere noi e dobbiamo solo adeguarci. Nel nostro girone addirittura c'è una squadra che riposa, poi sono arrivati deferimenti e ci saranno penalizzazioni. Ci stiamo abituando perché tutti gli anni è così, ma è sbagliato, dobbiamo porre rimedio a questa situazione. Purtroppo non dipende da noi".