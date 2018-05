Reggina, contatto per il ritorno di Rolando Bianchi

© foto di Federico De Luca

Rolando Bianchi, attaccante classe 1983, legatissimo ai colori della Reggina dopo le due stagioni vissute in amaranto pare stia valutando il possibile ritorno. Come riportano i colleghi di GianlucaDiMarzio.com la società calabrese ha avuto un contatto con lo stesso giocatore ed egli appare molto tentato dal far ritorno in una piazza dove si è trovato benissimo e che porta nel cuore, accettando persino di scendere in Serie C. Prima di entrare nelle fase calda della trattativa, però, Bianchi vuole capire bene il progetto: per questo le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni.