Reggina, Corazza: "Vorremmo chiudere sul campo una stagione straordinaria"

L'attaccante della Reggina Michele Corazza ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport della ripresa dei campionati: "Leggiamo e sentiamo di tutto. Noi vorremmo chiudere sul campo una straordinaria stagione della Reggina. Giusto, ad ogni buon conto, che ci siano promosse e retrocesse. Per noi nessuna difficoltà. Abbiamo in mente,sempre,la serie B. Taglio agli stipendi? Se c’è bisogno ed e’ estesa a tutti, perché no? Siamo in emergenza tutti. Non ne abbiamo parlato, ancora. Giusto,però, il criterio della gradualità secondo categorie e contratti".