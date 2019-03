Reggina, Cozza: "Non facile mettere insieme a metà stagione tanti nuovi"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Il tecnico della Reggina Francesco Cozza ha presentato la sfida di oggi contro il Catania: "A prescindere dalle qualità dei singoli, non è facile mettere insieme a metà stagione tanta gente nuova, ma non solo - riporta Video Touring -. Ognuno arrivava da situazioni diverse, con una preparazione atletica differente e nessuno di questi è giunto secondo le indicazioni del tecnico, essendo Drago arrivato a Reggio a campagna acquisti conclusa. Insieme a questo, e lo dico in base all’esperienza che ho avuto da calciatore, in un gruppo è fondamentale ci siano dei leader, almeno uno per reparto ed in questa squadra non ne vedo. Quei calciatori di grande carisma che nei momenti di difficoltà riescono a trasmettere spinta e forza ai compagni. Non è un caso che le prime tre in classifica siano Juve Stabia, Trapani e Catania, perché nei loro organici ci sono diversi leader. Il Catanzaro è una buona squadra, ma priva di giocatori con questa caratteristica".