Reggina, da risolvere le grane Mezavilla e Sparacello

Non perde tempo sul mercato la Reggina che ha già definito quattro movimenti in entrata e ora pensa a qualche uscita. Il Ds Taibi deve risolvere le grane Sparacello e Mezavilla. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i due calciatori non rientrano nei piani del nuovo tecnico Cevoli ma sono vincolati da contratti pesanti e per vederli partire servirà probabilmente una ricca buonuscita.