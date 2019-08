Reggina, Denis: “Consapevole delle mie responsabilità. Voglio la Serie B"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel pomeriggio di oggi il centravanti German Denis ha parlato da nuovo giocatore della Reggina, dove vestirà la maglia numero 19, spiegando di essere consapevole della pressione che avrà addosso: “Voglio portare la Reggina dove merita, ho fatto solo tre allenamenti con la squadra e spero di ricevere presto il transfer per poter giocare già contro la Cavese. Sono consapevole delle mie responsabilità, che la Reggina ha bisogno dei miei gol era così anche all’Universitario. Il mio unico pensiero è la Serie B. - continua Denis come riporta Tuttoreggina.com – L’accoglienza in aeroporto è stata magnifica, ma Reggio Calabria è questa e il calore di questa città è noto. Stavo benissimo in Perù, ma l'Italia mi piace tantissimo e magari sto pensando di venirci a vivere. L'età? Non mi preoccupo di nulla, sto bene, mi sento bene".