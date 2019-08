Reggina, Denis sbarcherà in Italia all’inizio della prossima settimana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sportitalia il centravanti classe ‘81 German Denis, ufficializzato ieri sera dalla Reggina, sbarcherà in Italia nella giornata di lunedì e martedì per poi raggiungere Reggio Calabria per le firme e la presentazione con il nuovo club. L’argentino, che lascia l’Universitario di Lima dopo un anno, si tratta di un ritorno nel nostro Paese a distanza di tre anni.