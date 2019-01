© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

Da tempo era a un passo dalla Reggina. Poi un improvviso rallentamento. Adesso, a brevissimo diverrà un giocatore amaranto. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, Matteo Procopio, difensore classe '96, nella giornata di domani sarà a Reggio Calabria. Il trasferimento del calciatore di proprietà del Torino avverrà in prestito via Sudtirol, col benestare del club granata. Procopio ha trascorso la prima parte di stagione in biancorosso, collezionando undici presenze