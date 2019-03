Fonte: TuttoC.com

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Quella col Catania, seppur difficile come prova, sarà probabilmente un bell'esame per Massimo Drago, tecnico della Reggina, che fin qui non è riuscito a dare un'impronta precisa alla squadra, che sta faticando anche dal punto di vista dei risultati. Se il presidente Gallo decidesse di cambiare guida tecnica, la soluzione potrebbe essere in casa. Roberto Cevoli, esonerato a gennaio, potrebbe infatti tornare sulla panchina amaranto per chiudere la stagione.