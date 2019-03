© foto di Federico Gaetano

Pareggio in zona Cesarini per il Rende, che ha agguantato la Reggina di Massimo Drago al 94'. Raggiunto da RaiSport a caldo dopo il fischio finale, il tecnico degli amaranto: "Se hai cinque-sei occasioni e non segni, il calcio è così', alla fine ti possono colpire e rischi di subire il pari. È incredibile il gol che abbiamo preso, su una punizione nessuno si è messo sulla palla, c'è stata una spizzata e abbiamo preso gol. Tassi? È stato egoista nella prima occasione, poteva passarla a Strambelli".