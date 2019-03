Reggina, Drago: "L'esonero? Non ci penso..."

© foto di Federico Gaetano

Gara incolore per la Reggina, che strappa un punticino senza infamia e senza lode al Torre contro la Paganese (0-0). Amaranto che hanno disputato la ripresa in dieci per la doppia ammonizione rifilata a Baclet sul finire del primo tempo (simulazione in area in occasione del secondo giallo). Poco gioco e una palese sterilità in fase offensiva per la Reggina, che ha confermato il suo momento negativo nonostante il cambio modulo col passaggio ad un 3-5-2 imperniato sul tandem offensivo Baclet-Doumbia e su Strambelli e Kirwan quinti. La panchina di Massimo Drago, intervenuto nel post gara, potrebbe essere a rischio anche se il diretto interessato non si sbilancia su questa eventualità.

L'ANALISI - "Ultimamente non è facile venire a giocare a Pagani. Abbiamo incontrato delle difficoltà perché non è facile regalare un giocatore dopo 20 minuti, specie se hai preparato per una settimana la partita in un certo modo. A livello difensivo, la squadra è stata capace di soffrire. C'è mancato invece il guizzo che ci consentisse di vincere la partita. Dobbiamo ricercare maggiormente l'episodio per fare nostra una gara. Tuttavia, gli episodi sono il nostro vero problema. E quando non sfrutti quelli a tuo favore, subentra la paura. Questa è una squadra che deve migliorare sotto l'aspetto della personalità, e non deve aver paura di sbagliare. Questa gara è stata un po' conseguenza di quella di lunedì. Quando perdi due punti fondamentali al 95', dopo aver sbagliato due gol davanti al portiere, ti subentra un po' di timore. Ma questa squadra ha la possibilità di tirar fuori la personalità".

CAMBIO MODULO - "Questa settimana abbiamo lavorato sul 3-5-2 non per difenderci, ma per creare i presupposti di una costruzione di gioco dal basso. Quando giochiamo a quattro, Conson va sul centrosinistra e Procopio a sinistra: da quella parte facciamo fatica a sviluppare il gioco. Ci siamo messi a tre per sfruttare un mancino sul centrosinistra, con Strambelli che ha gamba e qualità per poter fare il quinto a sinistra. Ho messo poi Strambelli trequartista e, visto che non riuscivamo a tenere palla davanti e volevo vincere la partita, ho inserito Tassi".

SU UN POSSIBILE ESONERO - "Non lo temo, penso solo ad allenare. Gautieri? E' un amico...".

SUL ROSSO A BACLET - "Lavoriamo tanto durante la settimana per preparare diverse situazioni. Restare in 10 dopo una ventina di minuti ti fa arrabbiare e ti delude".

PANCHINA PER SANDOMENICO - "In questa squadra, quasi tutti hanno indossato la maglia da titolare e hanno avuto un minutaggio abbastanza ampio con me. Ci sarà spazio anche per lui".