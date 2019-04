Reggina, ecco Cevoli: "Situazione delicata, ma play-off raggiungibili"

"Voglio essere chiaro, sono molto contento di essere tornato e sono convinto di poter fare bene, ma sono anche convinto che sul passato bisogna mettere una pietra sopra: del passato non coglio più parlarne, voglio solo concentrarmi su cosa serve, ovvero su queste tre partire che incideranno sul futuro di chiunque. Ho bisogno del supporto di tutti, dei giornalisti, dei tifosi, con i quali ho parlato. Abbiamo tre gare non semplici, con una situazione mentale dei ragazzi non facile, ma sono convinto si possa raggiungere l'obiettivo sperato". Nella conferenza stampa che segna il suo nuovo esordio sulla panchina della Reggina, ha esordito così mister Roberto Cevoli, alla vigilia della partita contro la Cavese: "Ho trovato ragazzi delusi e amareggiati dalla situazione, i risultati fanno la differenza, ed è chiaro che quando si cambiano due-tre allenatori, i ragazzi subiscono contraccolpi psicologici notevoli, dal punti di vista mentale è il passaggio più difficile: io mi concentro su quello. Abbiamo lavorato molto in questa direzione, ma ho avuto dai ragazzi risposte importanti. Non dobbiamo cercare colpevoli, dobbiamo solo guardare oltre e fare bene: dal punto di vista fisico si fa poco, guardiamo alla testa. Io sono fiducioso, qui vedo voglia di fare e voglia di uscire da una situazione non bella per quelli che erano gli obiettivi iniziali".