© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Era uno dei possibili arrivi , e ora la Reggina ha concretizzato il tutto: Manuel Sarao vestirà la maglia amaranto. A riportare la notizia è tuttoc.com, che riferisce di come il club abbia raggiunto l'accordo con l'attaccante, che all'apertura ufficiale del mercato sottoscriverà un contratto biennale, con scadenza fissata al 2021 ma con opzione per il rinnovo in caso di promozione in Serie B.

Il classe '89 lascerà così il Cesena, dove ha militato in questa prima parte di stagione.