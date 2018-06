Reggina, Franchi verso l'addio: ci sono Paganese e Casertana

Si è diviso durante questa stagione tra Akragas e Reggina, mettendo a segno anche una rete in diciotto presenze complessive. Stiamo parlando della seconda punta, di proprietà della Roma, Filippo Franchi. Il giovane classe '98, così come raccolto dalla redazione di TuttoC.com, non resterà in amaranto. Per lui, nei giorni scorsi, sarebbero arrivati degli apprezzamenti sia dalla Paganese che dalla Casertana.