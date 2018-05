Reggina, fumata bianca per il rinnovo di Marino

Si è svolto nella giornata di ieri, almeno secondo quanto riferisce tuttoreggina.com, l’ultimo incontro tra la Reggina e il centrocampista Roberto Marino, presente all'appuntamento con il suo entourage. Le notizie arrivate sono più che positive, perché sembra sia stato raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto del classe '98, che resterà quindi in Calabria fino al 2020. In pratica un anno in più della normale scadenza, con ritocco dell’ingaggio.