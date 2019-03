Fonte: tuttoc.com

Luca Gallo, presidente della Reggina, si è così espresso a RaiSport al termine del primo tempo della gara col Rende: “Il pullman nuovo è stato un regalo fatto alla tifoseria, io faccio tutto per loro. Non conoscevo questa città: sono venuto e me ne sono innamorato. Io sono romano ma son di sangue calabrese, i miei hanno origini cosentine. Sono rimasto stregato dal calore di Reggio. Altre piazze in C? Mi stanno ancora aspettando (ride NdR). Non c’erano altri posti, io qui mi sento a casa. Riportare entusiasmo a Reggio? Non c’è bisogno, non l’ho dato io a loro ma loro a me. Se non ci sono i risultati sportivi quanto fatto da me conta poco. Riacquistare lo stemma? Me l’avevano chiesto in tanti, l’ho fatto per i tifosi e spero siano contenti. Il mio obiettivo è vedere lo stadio sempre più pieno, sentire cantare ‘Forza Reggina’. Bisogna che il sud risalga e il calcio è un veicolo importante. Non dico cosa sarei disposto a dare pur di salire in Serie B: salendoci probabilmente non avrò più quelle cose lì (ride NdR). Io a calcio? Non so giocare, sono l’anticalcio”.