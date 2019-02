Luca Gallo, nuovo presidente della Reggina, non si accontenta e - secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta del Sud - acquisisce nuove quote dai vecchi soci del sodalizio amaranto: dopo la partita col Potenza, infatti, Gallo si è recato in uno studio notarile acquisendo il 6,96 per cento delle azioni della famiglia De Caridi e di Roberto Simonetta, arrivando così a possedere il 93,56 per cento del pacchetto azionario. L'obiettivo dichiarato resta quello di raggiungere il 100%.