Reggina, Guarna: "A Bari non sarà una partita come le altre"

© foto di Federico Gaetano

Messa in archivio la vittoria sul Bisceglie, la Reggina si è già proiettata verso la sfida contro il Bari. Della sfida contro i Galletti ne ha parlato Enrico Guarna: "Dobbiamo solo pensare a fare il nostro, arriveremo piano piano, come se fosse una partita normale - si legge su TuttoReggina.com - Non è però una partita normale, a Bari ci aspettano in tanti: è una partita che si prepara da sola. Cercheremo di fare la nostra partita"