Reggina, idea Trocini per la panchina della prossima stagione

Agenore Maurizi, nonostante la salvezza ed il contratto, potrebbe lasciare la panchina della Reggina a fine stagione. L'allenatore infatti piace a diversi club di C, tra i quali Viterbese e Matera. Come raccolto da TuttoC.com, gli amaranto, in caso di addio del tecnico, potrebbero puntare su Bruno Trocini, al termine dell'avventura durata quattro anni col Rende. Su quest'ultimo però si registra l'interesse anche del Cosenza.