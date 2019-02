© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Vincezo Iiriti, direttore generale della Reggina, intervistato da La Gazzetta del Sud non usa mezze misura per parlare della rosa messa a disposizione di mister Drago dopo il mercato invernale: La nostra rosa è la più forte del campionato, non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. Drago è un allenatore con gli attributi, è la figura più adatta per il modulo da applicare. - continua Iiriti parlando dei prossimi passi – Siamo venuti qui per lavorare sodo per la Reggina e la città, infatti vorremmo acquistare il Granillo per farlo vivere sette giorni su sette creandovi un piccolo centro commerciale, servizi di ristorazione e un locale eventi. Ne abbiamo parlato col sindaco e siamo pronti a partecipare al bando sia per l’acquisto sia per una concessione fino al 2099. Se poi all’interno di questo fosse compreso anche il Sant’Agata e il marchio della Reggina Calcio sarebbe l’ideale”.