Reggina, il dg Gianni: "Capuano non sarà il nuovo allenatore"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Andrea Gianni, direttore generale della Reggina, ha fatto il punto a TuttoC.com sul possibile cambio in panchina fra gli amaranto.

In queste ore si è parlato di un avvicinamento a Eziolino Capuano, vista anche la vostra comune avventura tra Samb e Rieti.

"Detto che il mister è una persona validissima, come testimonia la sua carriera, le voci che si sono diffuse sono infondate. Mi sembra irrispettoso e anche prematuro parlare già di un nuovo mister. Stiamo ancora pensando al match di ieri contro il Catania, al dispiacere per l'eliminazione dai playoff. E, al momento, il nostro mister è Roberto Cevoli".

Che, però, ha il contratto in scadenza...

"Col direttore sportivo Taibi verrà decisa la linea comune per il futuro. Qualora non si dovesse trovare la quadra con Cevoli, comunque, andremo su profili diversi da quello di Capuano. Sempre col massimo rispetto del tecnico che ha ottenuto anche quest'anno una gran salvezza".