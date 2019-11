© foto di Andrea Rosito

“Noi come la Juve? Non montiamoci la testa”. Esordisce così, ai microfoni di TuttoC.com, il direttore generale della Reggina Andrea Gianni per commentare non solo il primo posto nel Girone C, ma anche l’imbattibilità in campionato del club calabrese: “Sappiamo benissimo che è un momento favorevole, che stiamo facendo bene e che siamo sulla strada giusta. Ma ancora non abbiamo fatto nulla, dobbiamo continuare con la stessa umiltà che ci ha contraddistinto fin qui. Poi ovviamente fa solo piacere il non aver mai perso in campionato. Mancano ancora cinque giornate al termine del girone d’andata e poi scatterà tutto un altro campionato come ogni anno. Noi siamo partiti in sordina, ma consapevoli della nostra forza e con l’idea di fare bene perché rappresentiamo una grande piazza. Eravamo convinti di aver allestito un ottimo organico e a tal proposito colgo l'occasione di complimentarmi pubblicamente con il direttore Taibi e con il mister Toscano. - continua Gianni soffermandosi su Corazza - Simone è un grande bomber. Ma anche un'ottima persona, si allena sempre a duemila e non si fa distrarre da niente e nessuno. Il suo arrivo è stata stata una grande intuizione del direttore Taibi".