Reggina, il ds Taibi: "Mercato lungo? Così è un casino, era meglio prima"

"Abbiamo preso tre giocatori, mentre n'è uscito uno. Ho inoltre trattato l'uscita di un giocatore, che però non era prioritaria. Va bene così. Siamo ben nutriti, abbiamo i giusti ricambi in caso di defezioni”. Così Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, commenta il mercato dei calabresi ai microfoni di TuttoC.com.

Chi si è mosso meglio nel vostro girone?

"Ternana e Bari, sulla carta dovevano ammazzare il campionato e si sono rinforzate ulteriormente. Quella che si è mossa di più è però il Catanzaro che ha fatto acquisti importanti”.

Molti suoi colleghi pensano che la durata del mercato andrebbe rivista. Concorda?

“Sono d'accordo anche io. Avrebbe una logica, così è un casino invece. Attualmente è troppo dispendioso, era meglio una volta".

Che si aspetta dalla partita di domani?

“Domani sarà una partita difficilissima. Affronteremo una squadra che gioca veramente a calcio, un undici che corre e sa rendersi pericoloso. Abbiamo visto con Cavese, Bisceglie e Virtus Francavilla come squadre di questo tipo possano metterci in difficoltà. I ragazzi devono andare lì con la testa giusta, come se si giocasse contro Bari e Ternana”.