© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In un'intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, ripresa anche da tuttoreggina.com, è intervenuto il DS della Reggina Massimo Taibi, che ha fatto il punto sul mercato amaranto:

"In questo momento la squadra sarebbe già fatta, mi tenta però la ciliegina sulla torta convinto che se c’è la ciliegina, c’è pure la torta. Sandomenico è un calciatore idoneo per un salto di qualità davanti, mentre Sciamanna non è nella lista di sbarco, se vuole andare via vedremo cosa potremo fare".

Sembra invece chiuse altre due strade offensive: "Montini e Ripa li ho incontrati, al momento sono inavvicinabili, costi onerosi, non me la sento di sovraccaricare la società, ma qualcosa faremo".